Smontata la bufala delle destre | in Italia regole più severe che in Ue per ottenere la cittadinanza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 agosto 2024) Per Lega e Fratelli d’non serve una legge più generosa in tema dina agli stranieri, soprattutto ai bambini. La motivazione? Ledel nostro Paese sarebbero già abbastanza permissive, più che altrove. Questa è la versione fornita da diversi esponenti dei due partiti che non vogliono cambiare la legge, come proposto invece da Forzae Antonio Tajani parlando di ius scholae. Per esempio secondo Nicola Molteni, sottosegretario leghista all’Interno, la leggena non va cambiata perché siamo “il Paese in Europa che concede più cittadinanze, oltre 130mila all’anno, più di Francia e Germania”. In numeri assoluti è vero, ma la situazione non sta esattamente così, come spiega Pagella Politica nel suo fact-checking. In valore assoluto l’concede più cittadinanze di altri Paesi europei, ma non in rapporto alla popolazione residente.