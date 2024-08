Ritrovata nella notte la quindicenne scomparsa ad Anghiari

Leggi tutta la notizia su lortica

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22:00, per la ricerca di una ragazzada casa Tavarnelle di. La squadra di soccorso è stata composta dai volontari di Sansepolcro, dall'Unità di Comando Locale (UCL) della centrale operativa, da personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), da un funzionario e dai droni. Dopo ore di ricerche intense, intorno all'una di, la ragazza è stata individuata grazie alla termocamera del drone dei Vigili del Fuoco. Il personale è riuscito a raggiungerla e a recuperarla in buone condizioni di salute. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, che hanno collaborato nelle operazioni di ricerca e salvataggio.