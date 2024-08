Qualificazioni US Open 2024 | Stefanini supera il primo turno Arango ko in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Lucreziaavanza al secondodellea US. All’esordio nel tabellone cadetto di questa edizione a Flushing Meadows, l’azzurra hato in tre set la colombiana Emiliana, testa di serie numero 30, con il punteggio di 6-3 4-6 6-1 in due ore e 41 minuti di gioco. Gara dominata dai break, con soli 9 turni tenuti al servizio su 26 totali: la classe ’98 fiorentina è stata brava a rimanere nel match, che si stava complicando dopo aver perso il secondo set. Nel terzo e decisivo parziale peròha messo insieme ben cinque game consecutivi, dominando di fatto il set e portandosi a casa l’incontro. La tennista italiana affronterà nel secondola statunitense quindicenne, classe 2009, Julieta Pareja, che a sorpresa ha eliminato la sua connazionale più quotata Kayla Day.