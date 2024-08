Passerella di San Cristoforo Chiuse strade e ciclabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Proseguono i lavori per il completamento della M4 fino al capolinea di San. Da ieri e fino a domani saranno protagonisti i lavori di sistemazione della grandeciclopedonale (nella foto) che collegherà piazza Tirana a via Martinelli e alla stazione di Sandall’altra parte dell’Alzaia Naviglio Grande. Lavori che provocheranno alcune modifiche della viabilità nella zona. Fino a domani sarà chiuso un tratto di via Lodovico il Moro. In particolare, il tratto di via Lodovico il Moro compreso tra via Merula e via Manfredonia sarà accessibile esclusivamente ai residenti. La viabilità in direzione periferia e in direzione centro sarà invece deviata su via Martinelli tramite le vie Manfredonia, Merula, San Colombano e Della Ferrera. Nei giorni successivi le lavorazioni proseguiranno nella zona senza però interferire con la viabilità.