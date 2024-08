Oro | otto suggerimenti per investire

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Negli ultimi anni, l'oro ha continuato a svolgere il ruolo di bene rifugio per gli investitori di tutto il mondo. Nonostante le oscillazioni del mercato, il metallo prezioso rimane un'opzione attrattiva per proteggere il proprio patrimonio contro l'inflazione e le incertezze economiche globali. Infatti, nel 2023, il prezzo dell'oro ha mostrato una tendenza al rialzo, raggiungendo valori prossimi ai 2.000 dollari l'oncia, spinto dalla crisi geopolitica e dall'instabilità dei mercati finanziari. Tuttavia,in oro richiede attenzione e strategia. Per navigare con successo in questo mercato, è fondamentale seguire alcune regole d'oro, letteralmente e figurativamente.La prima cosa da considerare è la purezza dell’oro. Meglio non scendere si 22K, ma anche spingersi a 24K è una scelta da valutare.