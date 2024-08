L’Osimana non è più la bella addormentata | E’ questa la squadra che mi piace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Due pareggi e una vittoria, la prima stagionale, pernelle ultime tre amichevoli, colti rispettivamente contro squadre di D (Ancona e Civitanovese, la prima senza reti mentre la seconda 1-1 con gol di Mafei) e contro una di Promozione (Porto Sant’Elpidio). Quest’ultima alla vigilia di Ferragosto, in trasferta, un successo di misura, con un gol di Minnozzi su rigore. Domani, dopo alcuni giorni di riposo, altro test a S. Biagio e il 24 a Tolentino per il memorial Zazzera prima dell’esordio casalingo in Coppa Italia contro i Portuali, al Diana, domenica 1 settembre. "Sono molto soddisfatto di questi test – afferma mister Claudio Labriola –. Abbiamo fatto vedere diverse cose buone sotto diversi punti di vista, contro formazioni di categoria superiore come Ancona e Civitanovese. Lasta crescendo dal punto di vista del gioco e della mentalità.