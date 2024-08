LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | italiani attivi nella prima parte di gara c’è Filippo Zana tra i primi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07: Sono caduti Arensman e Rodriguez. Attendiamo news per conoscere eventuali conseguenze 14.04: Superato il GPM, sono in cinque davanti con 37? di vantaggio sugli inseguitori: Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny),(Jayco-AlUla), Pablo Castrillo (Kern Pharma) and Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) go over the top with a gap of 37” 14.01: Atleti vicinissimi al primo GPM di Puerto de Cabezabellosa 13.57: Ancheha raggiunto il gruppo di testa 13.54: Ripresi i fuggitivi dagli altri componenti del gruppo di testa 13.51: Lungo la salita restano in cinque davanti: Rivera Brandon Smith (INEOS Grenadiers) Armirail Bruno (Decathlon AG2R La Mondiale Team) Vergallito Luca (Alpecin – Deceuninck) Sepúlveda Eduardo (Lotto Dstny) Scotson Callum (Team Jayco AlUla) 13.