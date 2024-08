Il naufragio di Palermo si tinge di giallo | due giorni prima era morto in un incidente d’auto il vice di Lynch

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) Una coincidenza, certo, o almeno al momento viene giudicata così, ma una coincidenza incredibile che sconvolge i giornali britannici che stanno scrivendo, in queste ore, deldi. Stephen Chamberlain, expresidente finanziario della società Autonomy fondata dall’imprenditore britannico Mike, èsabato in ospedale per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto pirata nel Cambridgeshire. La morte di Chamberlain è quindi avvenuta solo duedeldel superyacht Bayesian al largo dia causa del qualerisulta ancora scomparso.Chamberlain era stato coimputato dinel processo per frode durato dieci anni negli Stati Uniti e i due erano stati riconosciuti non colpevoli a giugno.