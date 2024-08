Il gusto del cinema tra piacere e messaggio politico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) È ‘Visioni’ il tema dell’edizione 2024 del Food Film Fest, la rassegnatografica (e non solo) che promuove una cultura legata al, all’arte culinaria, alla produzione alimentare alla biodiversità e alla memoria gastronomica come patrimonio condiviso. Dal 21 al 25 agosto, in piazza Mascheroni in Città Alta, in proiezione, a partire dal pomeriggio, una trentina di film, selezionati dalla giuria del Festival tra gli oltre settecento film presentati da produttori di ottanta nazioni. Il Food Film Fest nasce undici anni fa, ideato nel 2014 dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo, con la partecipazione di Coldiretti Bergamo, Slow Food Bergamo Valli Orobiche Bassa Bergamasca e di ASCOM Bergamo, anticipando di qualche mese i temi dell’EXPO di Milano, dedicato al tema ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’.