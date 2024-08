Diffondere il verbo La ricetta per la corsa all’IA secondo Foreign Affairs

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Latecnologica che vede competere Washington e Pechino non sarà decisa dalla qualità, ma dalla quantità. O meglio, dall’ampiezza dell’adozione delle nuove tecnologie piuttosto che dal loro mero sviluppo. A dirlo è Jefferey Ding, Assistant Professor in Political Science alla George Washington University e autore del saggio “Technology and the Rise of Great Powers: How Diffusion Shapes Economic Competition”. In un articolo pubblicato sulla rivista, intitolato molto significativamente “The Innovation Fallacy”, il politologo denota come i leader cinesi e americani “nella loro ossessione di conquistare il futuro si preoccupano di dominare le innovazioni tecnologiche critiche in settori nuovi e in rapida crescita, ritenendo che l’equilibrio globale del potere economico penda verso gli Stati che sono i pionieri delle innovazioni più importanti”.