Cuadrado nerazzurro nel cuore | interesse importante sull’ex Inter

(Di martedì 20 agosto 2024) Juanha lasciato l’da svincolato, dopo aver vinto lo scudetto numero venti. Il colombiano è richiesto ancora in Serie A. ULTIME – Occhio al futuro di. Il colombiano, che in estate ha lasciato l’dopo aver vinto lo scudetto della seconda stella, potrebbe rimanere in Serie A. Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’Atalanta ha avviato dei contatti con l’esterno destro. Inoltre, la Dea ha messo gli occhi anche su un altro ex giocatore dell’, come Raoul Bellanova, oggi al Torino. Perpossibile terza squadra diversa in tre anni: dopo la Juventus e l’, c’è la suggestione Dea. Gian Piero Gasperini potrebbe portarlo a Bergamo., suggestione Atalanta dopo l’: ancora il– Colombiano ha lasciato l’da campione d’Italia, dopo aver giocato solamente 10 volte in campionato, con due assist messi a referto.