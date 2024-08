Cromo nei fanghi disidratati È caccia agli inquinanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Fissare un incontro tra i soggetti interessati entro settembre e individuare, attraverso uno screening, le potenziali attivitàpresenti sul territorio ed effettuare campionamenti in corrispondenza dei pozzetti di scarico considerati a rischio. Sono le richieste presentate dalla Consulta ambiente presieduta da Massimo Gallina (nella foto), al sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e ad Asm. Il riferimento è la presenza diesavalente in livelli elevati neiprodotti dal depuratore cittadino che, per questa ragione non possono essere impiegati come fertilizzanti in agricoltura. Lo stop dei conferimenti da parte delle aziende specializzati, che avrebbe dovuto avere decorrenza da inizio agosto, è stato procrastinato al 1° ottobre in modo da consentireoperatori di trovare soluzioni che non gravino eccessivamente sui costi dell’attività.