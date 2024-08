Annunciato Directive 8020 nuovo titolo di Supermassive Games

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 20 agosto 2024)haoggi, nella cornice dellacom, una nuova avventura survival horror di fantascienza,, ungioco della serie Dark Pictures che sarà disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Dallo studio autore di Until Dawn e The Quarry arriva un’esperienza horror cinematografica e davvero coinvolgente.combina un intenso gameplay survival con una trama narrativa ramificata, che vede la partecipazione dell’attrice di Hollywood Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King) nei panni della rivoluzionaria astronauta “Young”. In un drammatico passo avanti per la serie, il gioco include minacce persistenti in tempo reale, nuove meccaniche di azione furtiva e sequenze cinematografiche interattive, migliorate grazie all’Unreal Engine 5.