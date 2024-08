Vuelta a España 2024 la tappa di domani Plasencia-Pico Villuercas | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Primo dei nove arrivi in salita alla. Dopo una cronometro e due frazioni mosse, alla quartainizierà veramente a delinearsi la classifica generale. Si saluta il Portogallo e si tocca la terra spagnola, per una giornata che forse non ci dirà chi vincerà la, ma che potrebbe farci capire chi non lotterà neanche per il successo.Sono 170,4 km che lasciano ben poco respiro quelli da affrontare per la carovana. Praticamente subito dopo la partenza dasi inizia a salire, per affrontare il GPM di seconda categoria di Puerto de Cabezabellosa (9,2 km al 5.4%). Qui potrebbe essere il terreno ideale per far partire la fuga, ma sarà solo l’antipasto rispetto al menù del giorno. Discesa e poi si approccia subito l’Alto de Piornal Piornal, 13,9 km al 5,6% con un tratto centrale quasi costantemente in doppia cifra.