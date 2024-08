Vigili del Fuoco occorre un distaccamento | lettera a Piantedosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Giuseppe Restaino Per il coordinamento provinciale Usb Avellino rivolta al Ministro dell’Interno Matteo: “Egregio ministro, il personale del comando di Avellino, la invita a mezzo stampa presso la sede centrale del comando di Avellino, il giorno 23 agosto ’24 prima della manifestazione a Pietrastornina, a porgere un saluto e un compiacimento aideldi Avellino, per lo spirito di appartenenza, abnegazione, e sacrificio, che in queste settimane, con un organico sottodimensionato, con turni di 24 ore, squadre stremate, hanno avuto la meglio sui molteplici incendi boschivi in Irpinia.