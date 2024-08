Trovato l’accordo per riqualificare il Faro di Capo Negro sull’Isola pontina di Zannone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ponza, 19 agosto 2024 – Un accordo perildidi, la più a nord nell’arcipelago ponziano, nel Lazio, dall’efficientamento energetico al restauro degli spazi interni. È stato, infatti, sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione e la riqualificazione della struttura che attualmente è utilizzata in parte dalla Marina Militare e in parte dai Carabinieri Forestali. L’intesa tra l’Agenzia del Demanio, l’Ente Parco Nazionale del Circeo, i Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Fogliano (Latina) e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, prevede il recupero delcon il consolidamento della struttura di accesso, l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza e il restauro degli spazi interni.