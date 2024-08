Sequestrato a Catanzaro un hotel e una discoteca senza autorizzazioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - La Guardia di Finanza dihaune unache operavanoautorizzazione. In particolare, i militari del Gruppo di Lamezia Terme, nel corso dell'accesso eseguito in occasione di una serata danzante organizzata presso la struttura a Nocera Terinese, hanno riscontrato che circa un centinaio di persone vi avevano anche trovato alloggio, nonostante il comune avesse autorizzato l'evento solo a patto che fosse contestualmente inibito l'accesso all'albergo. Inoltre, è stato anche accertato l'omesso adempimento delle prescrizioni antincendio. Appurata la mancanza delle predette, necessarie a garantire la sicurezza dei clienti, i Finanzieri hanno interrotto l'attività alberghiera e provveduto a far sgomberare la struttura (composta da tre fabbricati), sottoponendola a sequestro preventivo.