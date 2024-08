Rimini 16enne violentata da due uomini e abbandonata in strada | si indaga su prostituzione minorile online

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) A Riccione, una ragazza di 16 anni ha chiamato il 112 denunciando di essere statada duee poiinin stato confusionale. La Procura diha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne. Le indagini – affidate ai carabinieri, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Davide Ercolani – sono scattate dopo la chiamata della stessa giovane per chiedere aiuto. I carabinieri e la Procura ipotizzano che non si tratti di un caso isolato, ma che invece la vicenda rientri in un caso diorganizzato via web. Subito dopo la chiamata al 112, la ragazza è stata rintracciata e portata in ospedale, dove è stata confermato la violenza sessuale subita.