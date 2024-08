Quel pazzo venerdì 2 riprese finite | Jamie Lee Curtis e la commovente dedica a Lindsay Lohan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'attrice ha voluto omaggiare la collega più giovane con cui è tornata a condividere il set nel sedella commedia cult In vista degli ultimi giorni didel film Freakier Friday, sediLeeha scelto i social media per elogiare la collega sullo schermo,. La star di Halloween ha condiviso un selfie con una nuova camicia, regalatale dalla, e ha ringraziato l'attrice, senza la quale, secondo lei, il film non sarebbe stato possibile. Le due hanno recitato insieme nel cult del 2003, un film basato su un libro degli anni Settanta. Prima del 2003, c'era già stata una versione teatrale nel 1976 e una versione televisiva nel 1995. Nel 2018 è