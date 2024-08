Mauro Picchioni è il re della Coppa Giusy di golf Agli Alisei vince in coppia con Lelio Bendolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dopo dieci anni laGiuly di, la più longeva e più glamourVersilia, ha trovato il suo proprietario.ndo inconil primo premio "Lordo" (53 colpi), ha scritto per tre volte il suo nome sul trofeo e, come da regolamento, ne è diventato il meritato possessore. Al 1° posto "Netto" Marco Barluzzi, che ha conteso l’ambitafino all’ultimo putt incon Massimo Forfori tirando 53 colpi. Secondi netti a pari merito con laRiccardo Tognetti e Raimondo Meneghetti si sono trovati are Ilaria Zei e Silvio Rizzardi Orlandi sempre con 53 colpi. Per i premi speciali primamista formata da Giorgia Fochi e Lorenzo Lencioni con 54 colpi e primaOver 150 anni (somma dell’età dei giocatori) Roberto Gracia e Silvano Buti con 55 colpi.