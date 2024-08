Litiga con il fidanzato 19enne precipita dal quarto piano Aperta indagine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una giovane di 19 anni èta daldi una palazzina situata al civico 11 di via Contarini, nel quartiere di San Saba a Roma. La caduta, avvenuta nella notte del 16 agosto, ha causato gravissime lesioni, ma fortunatamente la ragazza è sopravvissuta grazie alla presenza di alcuni alberi che hanno attenuato l’impatto con il suolo. Attualmente, la giovane è ricoverata all’ospedale San Giovanni, dove le sue condizioni, sebbene critiche, non destano preoccupazioni immediate per la vita. La vicenda, riportata dall’edizione romana de Il Messaggero, ha avuto inizio con un acceso litigio, avvenuto presumibilmente tra la giovane e il, un ventenne di origini salvadoregne. Le urla della lite e quelle successive della ragazza ferita hanno allertato i vicini, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.