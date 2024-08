Laver Cup 2024 | il Team World accoglie Tiafoe e Tabilo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Francese Alejandroentrano a far parte del, che a Berlino dal 20 al 22 settembre sfiderà ilEurope nellaCup. Il finalista dell’edizione in corso del Masters 1000 di Cincinnati, impegnato questa sera contro Jannik Sinner, e il numero 1 cileno si aggiungono ad Alex de Minaur, Taylor Fritz, Ben Shelton e a Tommy Paul nella squadra capitanata da John McEnroe. Debutto inper, che in questoha vinto il primo titolo ATP (250 Auckland) e ha battuto Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia. “È un onore rappresentare ilin una competizione del genere e ringrazio il capitano McEnroe per avermi selezionato. Mi renderò disponibile a tutti i tipi di partite e cercherò di dare il mio contributo dentro e fuori dal campo”, le parole del numero 22 del mondo.