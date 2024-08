JazzandWine a Casa Bruschi | giovedì 22 agosto con Andrea Glockner 4tet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Arezzo, 192024 – Dopo il successo del primo concerto torna,22alle ore 21:15, l’appuntamento con, la rassegna musicale ideata dalla Fondazione Ivanin collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. La rassegna accompagna alla musica, la degustazione di vini del territorio a cura dell’AIS delegazione di Arezzo, Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo ed Enoteca Caffè Michelangelo. Il concerto, che si svolgerà sulle terrazze dellaMuseo, avrà come protagonista il quartetto internazionale del trombonista e tubista franco-italiano, assieme al pianista, tastierista italo-dominicano Santiago Fernandez, la bassista italiana Silvia Bolognesi e il batterista italo-svizzero Alessandro Alarcon.