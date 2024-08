Bollette Luce e Gas | Fisso o Variabile? Come Scegliere il Contratto Migliore e i Nuovi Limiti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma - Con l'avvicinarsi di settembre, periodo di rilancio per le offerte delle compagnie die gas, si accende il dibattito su quale tipo digarantisca il miglior risparmio. L'analisi di Assoutenti, basata sulle offerte pubblicate sul portale Arera-Acquirente Unico, evidenzia differenze significative tra contratti a prezzodel Gas Per quanto riguarda il gas, i contratti a prezzorisultano più vantaggiosi rispetto a quelli a prezzo. Per una famiglia con un consumo annuo di 1.100 metri cubi, i costi variano da circa 1.180 euro a Milano a 1.350 euro a Roma per i contratti fissi. Al contrario, con contratti a prezzo, la spesa oscilla tra 1.205 euro a Napoli e oltre 1.370 euro a Palermo, raggiungendo quasi 1.380 euro a Roma.