Benevento-Cavese i prezzi dei biglietti per il debutto in campionato

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto IlCalcio comunica che, in attesa delle decisioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e degli Organi preposti. sono disponibili idei tagliandi per la prima giornata di Serie C Now, in programma il giorno 26 agosto p.v. alle ore 20:45. DI SEGUITO I: SETTORE INTERO BABY 0-5 JUNIOR 6-10 CURVA SUD 9€ 1€ 2€ CURVA NORD 9€ 1€ 2€ DISTINTI 12€ 1€ 2€ TRIBUNA INFERIORE 17€ 1€ 2€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 17€ 1€ 2€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 24€ 1€ 2€ TRIBUNA CENTRALE 50€ – – SETTORE OSPITI 9€ – – NB: INON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA da prevedere ulteriori costi aggiuntivi pari a 2,00€