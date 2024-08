Barca affondata la testimone | Ho perso mia figlia in mare e l’ho recuperata tra le onde Tutti urlavano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Palermo, 19 agosto 2024 – La piccola Sofia ha rischiato di essere inghiottita dalledel, al largo di Porticello (Palermo), ma questo lei, che ha appena un anno, non può saperlo. Ora è accoccolata tra le braccia della sua mamma, Charlotte, 35 anni, una dei 16 sopravvissuti all’incidente della “Bayesian”, laa velaquesta mattina alle 4 a causa del maltempo. “Per due secondi hola bimba in, poi l'ho subito riabbracciata tra la furia delle. L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre ilera in tempesta. In tanti. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra". Racconta Charlotte dalla stanza dell’ospedale dei Bambini dov’è in osservazione la piccola Sofia. La donnadonna era a bordo della Bayesan insieme al marito, ai colleghi di una società di Londra e ad alcuni parenti.