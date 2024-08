Auto in fiamme sull’A14 | coppia si mette in salvo distrutta la vettura

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Teramo - Un'ha preso fuoco al chilometro 321 dell’strada A14, nel tratto sud all'altezza di Tortoreto, ieri sera poco prima delle 20:00. La Citroen C3, su cui viaggiava una giovane, è stata completamentedall’incendio, ma fortunatamente i due occupanti sono riusciti arsi in. Notando in tempo il principio d’incendio, i giovani hanno accostato l’e sono scesi rapidamente,ndosi in sicurezza sul lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Teramo con un’pompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, che hanno rapidamente domato le. L’incendio si era anche propagato a una vicina scarpata, ma è stato subito circoscritto. Durante le operazioni di spegnimento, la viabilità sull’strada è stata garantita su una corsia.