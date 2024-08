Agrate Brianza | pitone reale a spasso sotto i portici Recuperato dai volontari Enpa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Momenti di paura per i cittadinisi che la mattina di sabato scorso si sono imbattuti,del condominio che affaccia su piazza Pasquirolo, in un grosso serpente. Si trattava, si è saputo successivamente, di un esemplare di. Immediatamente i passanti hanno chiesto l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, i quali a loro volta hanno chiesto l’intervento del servizio veterinario Ats. Curiosità e paura E sono stati proprio i dipendenti Ats a chiedere all’di Monza edi intervenire per la cattura del rettile.intanto ilera stato bloccato da un piccolo bidone rovesciato, sorvegliato dalla Polizia Locale e contornato da un piccola folla di curiosi.