Verona-Napoli 3-0 Conte | C’è da chiedere scusa ci siamo sciolti alla prima difficoltà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Chiedoperchè è una prestazione inaccettabile, io sono il tecnico e mi prendo le responsabilità. C’è da lavorare tanto. Sono arrivato qui con entusiasmo e voglia. Io sono a disposizione. Se io posso aiutare la squadra lo farò in qualsiasi modo e situazione”. Così Antonio, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il. “Nel primo tempo c’è stata una sola squadra in campo. Nel secondo, dopo cheandati sotto cicome la neve al sole. Sicuramente c’è solo daumilmenteal popolo napoletano che ci segue con passione”, ha aggiunto. “Al di là del mercato quello che è preoccupante vedere checi