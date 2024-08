Sciame sismico ai Campi Flegrei | registrata nuova scossa di magnitudo 2 6

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024) Pozzuoli – Continua l’attività sismica ai, dove nelle ultime ore è in corso uno. L’ultimaalle 23.33 dai sismografi dell’Ingv, ha avuto unadi 2.6 con epicentro a Pozzuoli, in prossimità dell’Accademia dell’Aeronautica Militare, e una profondità di un chilometro. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche nei comuni di Quarto e Marano, oltre che nei quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Agnano. Nel corso della giornata, la zona era stata già interessata da altre scosse. Alle 14.52 un sisma di2.3 è stato rilevato, seguito da un’altradi2.0 alle 16.15. Complessivamente, otto terremoti dipari o superiore a 1.0 sono stati registrati nel pomeriggio, tutti attribuibili al fenomeno del bradisismo.