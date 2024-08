Sant’Elpidio a Mare il consiglio è sciolto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di metà agosto, il decreto di scioglimento delcomunale di(datato 22 luglio) a firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui si conferma anche la nomina del Commissario straordinario Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi che, da due mesi, è alla guida della città. La pubblicazione del decreto agli sgoccioli di un’estate torrida, è un ‘segnale’ per le forze politiche e civiche a rimettersi all’opera in vista delle elezioni di primavera.