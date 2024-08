Positano la pioggia ferma l’incendio a Tordigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È arrivata laprovvidenziale di questa mattina a scongiurare il peggio e a limitare i danni che comunque risultano ingenti”. Con queste parole, il sindaco diGiuseppe Guida ha commentatopartito dae che in poco tempo nella giornata di ieri ha assunto dimensioni enormi. Il primo cittadino ha riferito di ore di grande apprensione ringraziando i tanti volontari che sprezzanti del pericolo, senza paura e con spirito di altruismo, hanno presidiato per tutta la notte il territorio al fine di scongiurare situazioni di pericolo e contenere il grande incendio che non arretrava di un solo centimetro. “Grazie ai gruppi di protezione civile die Piano di Sorrento, ai volontari del Faito, e alle autorità presenti.