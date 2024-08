Noi piccoli comuni sotto assedio Le difficoltà delle località di vacanza | Cento ospiti per ogni residente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Marina di Bibbona (Livorno), 18 agosto 2024 – Il Ferragosto, quello di una volta, con le auto in coda piene zeppe di bagagli e l’assalto alle spiagge, non è mai tramontato. Anche quest’anno, nonostante le defezioni di giugno per il tempo pazzo e un calo a luglio (per i prezzi alti), l’estate nei suoi giorni clou riempie la costa fino all’inverosimile. E gestire i servizi per migliaia di persone non è per niente facile, quando si tratta di amministrazioni comunali piccole. Il caso è esploso ieri sulle pagine del nostro giornale quando il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, commentando il black out che per due giorni ha lasciato al buio il suo paese, ha lanciato una provocazione: "I consumi aumentano, ma la rete rimane la stessa. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che la gente non dovrebbe più venire a Porto Ercole e Porto Santo Stefano.