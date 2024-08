LIVE Sinner-Zverev ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | Pegula ben avviata n 1 del mondo in campo non prima delle 21

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Avanti! 6-2su Badosa, chi vince sfida Sabalenka in finale a. Dopo (nb 21) tocca a!!!!!!!!!!!!!! 19:10 Sabalenka b. Swiatek 6-3, 6-4! Adesso-Badosa e poi!! Buonasera e bentrovati alladel match tra Jannike Alexander, valido per le semifinali del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del) affronterà il tedesco e cercherà di sfatare il tabù dal momento che solo in una circostanza ha avuto la meglio e mai sul cemento come negli States. Sarà quindi una partita complicata per la velocità delviene incontro alle esigenze di, tennista dotato di unadi servizio soprattutto molto efficace, del miglior rovescio del circuito e di un grande capacità di coprire il