Come cambia l’Atalanta con Samardzic | dove giocherà e le differenze con Koopmeiners

(Di domenica 18 agosto 2024)ha griffato il quinto colpo in entrata del suo calciomercato. Dopo gli arrivi di Ben Godfrey, Nicolò Zaniolo, Ibrahim Sulemana e Mateo Retegui, la Dea si è regalata anche Lazar, prelevato dall’Udinese sulla base di un’operazione a titolo definitivo che va ad iniettare 20 milioni di euro – più 5 di bonus – nelle casse del club friulano. Per Gian Piero Gasperini un rinforzo di assoluta qualità tra le linee, resosi necessario dopo gli ultimi sviluppi relativi alla questione Teun, finito ai margini del progetto nerazzurro (non è stato convocato né con il Real Madrid né col Lecce) e in odore di trattativa per trasferirsi alla Juventus che ormai da mesi l’ha messo dichiaratamente nel mirino.