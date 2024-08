Roma tuffo in costume nella fontana | preso e multato Aveva aggredito anche una donna video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) Ina Castel Sant’Angelo. Sullo sfondo unalei in vesti balneari. Davanti la storicadel parco della Mole Adriana. Il caldono picchia e l’uomo che decide di tuffarsi. A immortalare la scena il cellulare di un turista con ilche, in poco tempo, ha fatto il giro della rete, rilanciato, tra gli altri, da Welcome To Favelas. Ilfatto il giro del web A distanza di pochi giorni la polizia di Stato ha identificato l’uomo. Sono stati gli agenti del commissariato Borgo a farlo. Si tratta di un uomo solito frequentare i giardini. Il tuffatore è stato identificato e sanzionato. È la stessa persona che pochi istanti prima delhaunalei senza fissa dimora, colpendola con una borraccia. Dopo la lite ecco il bagno, le cui immagini hanno fatto il giro del web.