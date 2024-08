Pruzzo | Genoa-Inter sbilanciata! Martinez? Pesano più gli altri 2

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)ha presentato la partita di Marassi tra. L’ex giocatore poi si è concentrato anche su Josep. MATCH SBILANCIATO – A Marassi si gioca alle 18.30. A parlarne nel suovento su Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto: «Il29 mila abbonati, record dei record di tutti gli anni e quindi c’è un amore che va oltre. Ma poi ti ritrovi con i tre migliori fuori, anche se il portiere (Josep, ndr) non è che sia Secondo me, diventerà più in là un ottimo portiere. A Genova ha fatto cose buone e altre meno buone. Mentre glidue erano di riferimento. Sulla partita sembra una partita troppoin questo momento, anche se l’anno scorso ila Marassi ha fatto soffrire tutti, siache Milan. L’non ha problemi di formazione e di niente».