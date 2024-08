Palacios il colpo in difesa per l’Inter C’è una complicazione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Tomasè il profilo individuato dalla dirigenza per rinforzarein. C’è però in particolare unanella trattativa secondo Sport Mediaset. ACQUISTO – Tomasè il nome che dovrebbe convincere tutti in casa Inter per rispondere alla richiesta esplicita di Simone Inzaghi di prendere un difensore. Forte fisicamente, alto, bravo in impostazione e cattivo negli interventi. Ha tutto per essere il calciatore ideale agli ordini del tecnico piacentino, che comunque non ha bisogno proprio di un titolare. Senza Tajon Buchanan fino a dicembre c’è la necessità di un vice-Bastoni, la società sta facendo di tutto per accontentare l’allenatore. DIFFICOLTÀ – Nella trattativa perci sono però diverse difficoltà. La prima riguarda il fatto che il giocatore è in prestito all’Independiente Rivadavia fino a dicembre 2025 ma è di proprietà del Talleres.