LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | vince la Lupa con grande sorpresa!

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44con Benitos e Velluto, dunque,per la quarta volta in pochi anni. Il cavallino e il fantino viene portato in trionfo. Entusiasmo a mille. 19.43 La! E’ il delirio in Piazza del Campo. Una vittoria che non c’era dal 2018 da parte di questa contrada! 19.43, Selva, Oca che guidano. Siamo in prossimità del terzo giro. 19.42, Selva, Oca, Chicciola sono tutti lì. 19.41 PARTITI!!!! 19.40 Si fatica a trovare l’allineamento e la piazza anche si agita per via di queste difficoltà. 19.39 Il mossiere molto energico nel tentativo di trovare l’allineamento e dare il via a questo. 19.37 Ricordiamo l’ordine: Onda, Istrice,, Chiocciola, Oca, Leocorno, Selva, Valdimontone, Nicchio, Civetta di rincorsa. 19.36 Si tenta un nuovo allineamento. 19.34 Nuovamente in campo i barbareschi per intervenire sui cavalli. 19.