La T Gema l’orgoglio di Savoldelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Non era mai arrivato a giocare più di due campionati con indosso la canotta della stessa squadra. Per La T TecnicaMontecatini però Nicolaha pensato che valesse la pena fare un’eccezione: la sua è stata una scelta da capitano vero, perché a differenza degli anni scorsi nessuno gli ha dato rassicurazioni su impiego, affiancandogli peraltro un top come Federico Burini. A lui però non importa: "Montecatini ormai è la mia seconda casa, restare è stata la scelta più logica".dei dodici giocatori del roster de La Tlei è quello con più militanza nel club rossoblù. Che effetto le fa? "Ne sono orgoglioso. Come l’anno scorso ho avuto l’opportunità di lasciare Montecatini ma nei confronti di questa società che mi ha accolto e trattato così bene ho sempre sentito di dover restituire qualcosa".