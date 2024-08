Jorge Martin mastica amaro | Giusto darmi la penalità ma la regola va cambiata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Un secondo posto è stato il risultato ottenuto danella Sprint Race di Spielberg (Austria), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Lo spagnolo, dopo la pole-position odierna, ha duellato con Francesco Bagnaia per la vetta della gara odierna, ma alla fine ha pagato dazio per una manovra troppo ardita. Nel tentativo di mantenere il primato,ha forzato la staccata in ingresso della chicane dopo l’allungo di curva-1 ed è finito lungo. Damento, visto il taglio effettuato da, non bastava solo far passare l’avversario, ma era necessario avere un distacco di 1?. Un gap che non c’era e per questo è arrivato un long lap penalty. Una sanzione che ha sancito la parola fine per vittoria della Sprint, andata a Bagnaia, mentre l’iberico ha ottenuto buon secondo posto, considerato l’errore di Marc Marquez.