Inter Marotta | Napoli e Juve cantieri aperti Milan più assestato e maggiormente accreditato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 17 agosto 2024)sugli obiettivi dell’: ”Cerchiamo un profilo che sia alla Bisseck come caratteristiche sia dal punto di vista della qualità e del profilo di età e di valore” Giuseppe, presidente dell’, èvenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita con il Genoa. Queste le sue parole:sulle rivali dell’“Un giudizio sul lavoro delle altre? Secondo me ci sono ancora deiin corso, è il caso dellantus e del, mentre ilè già piùe in questo momento è quello che èma mancano ancora 15 giorni e possono essere fatte altre operazioni. Non sappiamo ancora bene quali sono i valori delle avversarie, conosciamo il nostro ma va confrontato con quello delle avversarie. Nella griglia aggiungerei anche Atalanta e Roma. Sono queste le squadre che lotteranno per lo Scudetto.