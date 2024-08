Genoa-Inter da oggi inizia la difesa della seconda stella

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)apre il percorso in Serie A, con la squadra di Inzaghi chiamata a difendere il titoloconquistato lo scorso 22 aprile nel derby col Milan. Alle 18.30 il fischio d’inizio sul campionato. LA RIPARTENZA –fa cominciare la stagione in cui si chiedono conferme. Quelle che nessuna squadra campione d’Italia ha avuto negli ultimi anni, visto che dalla fineserieJuventus non c’è più stata una ripetizione. Ora l’di Simone Inzaghi ci proverà, consapevole dei favori del pronostico per tanti ma anche delle difficoltà aggiuntive che si troverà davanti. Perché si riazzera tutto e dalle 18.30 dinon conta più quanto fatto nella scorsa stagione, bensì quanto si farà in questa. L’avversario è uno dei peggiori, ilche ha creato tante difficoltà nel passato campionato.