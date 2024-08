E se il colore dell’estate fosse il rosa in tutte le sue sfumature?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) Capellid’estate? Ebbene sì: la tendenza suggerisce diversediper ravvivare la chioma durante la bella stagione. L’estate 2024 non rinuncia al total pink, neppure per quanto riguarda l’hair look. Trascinandosi dietro il successo del Barbiecore che continua imperterrito a dominare le tendenze, ilè uno dei colori predominanti che piace anche nel campo beauty e si presta a diverse interpretazioni anche per l’hair look. Crediti: Elements Envato – VelvetMagBasterà sbirciare su Instagram e TikTok per rendersi conto che lediper ravvivare i capelli sono numerose: l’estate ha già eletto Toasty Pink come una delleper eccellenza nell’hair look, ma non è l’unica. Chi teme di osare con le tinte coloratissime quest’estate dovrà ricredersi, perché sono proprio le celebrità ad aver ceduto per prime al richiamo della chiomata.