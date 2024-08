Vuelta 2024 la startlist completa e i dorsali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Lisbona (Portogallo), 16 agosto- Tutto è pronto per la, l'ultimo Grande Giro della stagione, al via sabato 17 agosto da Lisbona per poi arrivare domenica 8 settembre a Madrid dopo 3.265 km spalmati in 21 tappe. I principali protagonisti Il prestigioso dorsale 1 va a Sepp Kuss, protagonista l'anno scorso di una vittoria che definire a sorpresa è poco: la classe operaia va in paradiso in salsa gregaria, con il sostegno più o meno convinto di Jonas Vingegaard (oggi assente così come gli altri fuoriclasse Tadej Pogacar e Remco Evenepoel) e dell'allora compagno di squadra Primoz Roglic.