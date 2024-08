Vaiolo scimmie cos' è il virus Mpox che continua a mutare e come si diffonde

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - Identificato per la prima volta nel 1970 nei villaggi rurali delle zone delle foreste pluviali dell'Africa centrale e occidentale, quando invece ilera nelle fasi finali dell'eradicazione, ildeldelle, precedentemente denominato monkeypox). Un ceppo molto aggressivo dell'agente patogeno, la variante Clade I, ha acquisito infatti un'elevata capacità di trasmettersi da uomo a uomo attraverso i rapporti sessuali. Finora Clade I era rimasto (quasi) silente – spiega l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs sul suo sito - causando solo piccoli focolai in Africa centrale e, prima dell'anno scorso, non erano state segnalate infezioni trasmesse per via sessuale.