Un tuffo nella nostalgia con le collanine colorate dell’Estate 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 16 agosto 2024) Divertenti, frizzanti, spiritose ma anche incredibilmente glamour. Popolano le spiagge di tutto il mondo e siamo certi di rivederle anche in città al ritorno alla scrivania: è l’estate delle. Con perline di vetro, più casual in plastica riciclata, oppure con gemme preziose che elevano il look, i modelli sono vari e variegati. Da quelle ideali per essere indossate al mare a quelle capaci di svoltare anche i look serali, strizzando l’occhio alla moda young e facendo tornare bambini i più nostalgici. Di brand made in Italy da supportare, e scoprire, sui litoranei del mediterraneo oppure da acquistare online pochi giorni prima della partenza: consigli e suggerimenti per uno shopping spensierato.