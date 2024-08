Traffico Roma del 16-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aest sempre chiusa per interventi di manutenzione su tutti e due i sensi di marcia tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense ricordiamo comunque che la riapertura del tratto in direzione via Salaria è stata anticipata a questo pomeriggio di venerdì 16 agosto prevista dalle 18 alle 19 una manifestazione in piazza dell’esquilino con possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante in prossimità della Aurelio con precisione su via Anastasio II cantieri e transito con una riduzione di carreggiata tra via Giacinto de Vecchi pieralice e via Giuseppe Bartolo prudenza per la chiusura della corsia verso via Cipro e transito a doppio senso di marcia su quella opposta e in seguito provvedimento dei Vigili del Fuoco e fino a cessate esigenze per alberi pericolanti chiusa via del mare tra via ...