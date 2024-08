Sportface a Parigi 2024 | la Top 10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) 10. Nel giorno del mio arrivo, a causa del ritardo del volo, non riesco a prendere le chiavi dell’appartamento che si trovano in un ristorante italiano. Nella (lunga) attesa vado a mangiare qualcosa in un piccolo ristorante indiano (molto buono, peraltro) e due turisti scozzesi, marito e moglie, capiscono che sono italiano e mi chiedono consigli su Roma. “Ci andiamo domani, cosa c’è di bello da vedere?”. Incredulo, simulo una telefonata importante e mi salvo. 9. Una delle esperienze migliori della trasferta ariguarda gli autisti di Uber (vera manna dal cielo). Tunisino, ha passato anni in Italia e ricorda piuttosto bene la nostra lingua. Mi racconta di aver vissuto a lungo da clandestino, facendo fatica a trovare un lavoro. In Francia le cose sono andate molto meglio, compreso il rilascio dei documenti, anche se da noi ha lasciato molto amici.