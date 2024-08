Sinner nella storia il record è vicino | numeri da capogiro per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 agosto 2024)daper Jannikche entra: ilè vicinissimo, ecco qual è il prossimo obiettivo Jannikè impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati dopo aver perso anticipatamente contro Andrej Rublev nel torneo di Montreal. Un colpo abbastanza duro, ma la sua condizione fisica non è ancora al top. Il tennista italiano voleva difendere il titolo e non c’è riuscito, ha perso 800 punti in classifica e deve guardarsi indietro. Non da Novak Djokovic, non presente nel tabellone di Cincinnati.(ANSA) Ilveggente.itBensì da Carlos Alcaraz, che ha già lanciato il guanto di sfida: entro la fine dell’anno vuole diventare il numero 1 del ranking ATP. Molto dipenderà dal torneo di Cincinnati, ma soprattutto dagli US Open, l’ultimo Slam della stagione che il tennista spagnolo ha già vinto nel 2022.